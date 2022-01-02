Самой пожилой женщине в мире исполнилось 119 лет

Японка Канэ Танака, признанная Книгой рекордов Гиннесса самой пожилой женщиной в мире из ныне живущих, отметила 2 января 2022 года свое 119-летие. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Она проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока и общается с персоналом с помощью жестов. Агентство добавляет, что женщина не отказывает себе в сладком и решает математические головоломки.

Танака родилась в 1903 году. ТАСС сообщает, что ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Она всю жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще в довоенное время. В 103 года японке удалили раковую опухоль, с тех пор серьезные болезни ее не беспокоили, передает агентство.

По данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд по продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман. Она умерла в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.