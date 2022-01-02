В новогоднюю ночь у прохожих в центре Москвы украли несколько десятков iPhone

Несколько десятков человек обратились в столичную полицию после того, как в центре Москвы 1 января у них пропали мобильные телефоны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Все истории практически идентичные: пострадавшие были в районе Красной, Театральной площадей, на Никольской или прилегающих улицах, носили телефоны во внешних карманах верхней одежды, и в какой‑то момент они пропадали», — поделился собеседник агентства и добавил, что практически во всех случаях пропадал iPhone последней модели.

По его мнению, в центре города «работают» несколько карманников. Они специально выбирают то время, когда на улицы выходит большое количество людей.

В 2015 году УВД Московского метрополитена создало специальное подразделение для борьбы с карманниками. Они воровали особенно часто в часы пик на Таганско-Краснопресненской, Кольцевой и Серпуховской линиях метро.