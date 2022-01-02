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Номинал «Пушкинской карты» увеличили до 5000 рублей

Денис Ламехов
Сегодня в 14:09

Номинал «Пушкинской карты», с помощью которой граждане от 14 до 22 лет могут покупать билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории за государственный счет, увеличен с 3000 до 5000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Карта будет пополняться ежегодно 1 января. Не потраченные за предыдущий период средства будут сгорать. 27 декабря 2021 года замминистра культуры Ольга Ярилова сообщила, что оформлено 3,8 млн карт, количество уникальных покупателей достигло 1,3 млн человек.

«Продано более чем 2,5 млн билетов на сумму свыше 1,7 млрд рублей», — добавила она. Участниками проекта стали более 3000 учреждений культуры. Лидерами по продажам билетов стали Татарстан, Москва и Башкирия.

«Пушкинская карта» начала работать 1 сентября 2021 года. «Афиша Daily» подробно рассказывала об инициативе.

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