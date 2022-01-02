В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита, ТЦ и некоторых магазинов

С 2 января жителям Петербурга понадобится QR-код для посещения ресторанов, кафе и баров, а также торговых центров и предприятий розничной торговли. Исключения — аптеки, магазины с продуктами или товарами первой необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующие изменения в постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. Изначально ввести QR-коды планировалось 27 декабря, но незадолго до этого антиковидную меру перенесли на январь.

QR-коды не понадобятся в том числе в магазинах без торгового зала, заведениях общепита на вокзалах и в аэропорту.

В городе уже требуются QR-коды для посещения театров, музеев, выставочных залов, цирков и кинотеатров, спортзалов и бассейнов.

В конце ноября «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что введение системы QR-кодов собирались перенести на 10 января, когда закончатся новогодние каникулы. «Это позволит не отпугнуть туристов, которые собирались приехать в город на зимние каникулы, и не омрачить праздник горожанам и бизнесу», — рассказывало издание.