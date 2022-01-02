T-Pain рассказал, сколько нужно прослушиваний на популярных стримингах, чтобы заработать один доллар

Рэпер T-Pain опубликовал в твиттере рейтинг самых прибыльных для исполнителя музыкальных стримингов. На его картинке видно, сколько прослушиваний нужно артисту, чтобы заработать один доллар.
Согласно рейтингу T-Pain, самым щедрым оказался сервис Napster, который платит доллар за 53 прослушивания. А чтобы заработать столько же на YouTube Music, потребуется 1250 прослушиваний.
Пользователи предложили исполнителям удалять свои треки со стримингов в знак протеста. Другие же посчитали, что пользу от прослушиваний получают только известные в индустрии музыканты.
В комментариях посчитали, сколько сам T-Pain зарабатывает на стримингах. На Spotify рэпер получает 32 тыс. долларов в месяц.
Еще больше пользователей удивила сумма, которую получает за прослушивания Дрейк. За все время на Spotify он заработал 138,6 млн долларов, а за трек «Wants and Needs» — чуть больше миллиона (более 320 млн прослушиваний). Однако эти подсчеты примерные, а часть денег, напомнили комментаторы, забирают лейблы в зависимости от контракта.
В апреле в Apple Music заявили, что за одно прослушивание платят исполнителям один цент.