T-Pain рассказал, сколько нужно прослушиваний на популярных стримингах, чтобы заработать один доллар

Рэпер T-Pain опубликовал в твиттере рейтинг самых прибыльных для исполнителя музыкальных стримингов. На его картинке видно, сколько прослушиваний нужно артисту, чтобы заработать один доллар. Согласно рейтингу T-Pain, самым щедрым оказался сервис Napster, который платит доллар за 53 прослушивания. А чтобы заработать столько же на YouTube Music, потребуется 1250 прослушиваний.

Пользователи предложили исполнителям удалять свои треки со стримингов в знак протеста. Другие же посчитали, что пользу от прослушиваний получают только известные в индустрии музыканты. В комментариях посчитали, сколько сам T-Pain зарабатывает на стримингах. На Spotify рэпер получает 32 тыс. долларов в месяц.