Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

В ночь с 29 на 30 декабря умерла режиссер студии «Мельница» Галина Воропай, сообщили в сообществе кафедры режиссуры анимации СПбГИКиТ во «ВКонтакте». Ей было 49 лет.

Воропай была режиссером выпусков мультсериалов «Смешарики», «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». Она принимала участие в создании фильмов «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Кот и лиса» в качестве художника-аниматора.

С 2003 по 2016 год она работала в студии анимационного кино «Мельница», а после преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.