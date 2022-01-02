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Вышел трейлер последнего сезона «Острых козырьков»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:46

Би-би-си опубликовала первый трейлер шестого сезона «Острых козырьков». Точную дату выхода последней части сериала не назвали, но предполагается, что премьера состоится в начале года.

К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм. В апреле прошлого года скончалась Хелен МакКрори, игравшая Полли Грей.

Съемки шестого сезона стартовали в январе прошлого года, тогда же сценарист Стивен Найт заявил, что он станет последним в проекте. Полноценно история закончится полнометражным фильмом, который заменит седьмой сезон «Острых козырьков».

Финал сериала снял режиссер Энтони Берн. Ник Годинг выступил продюсером наряду с Мандабах, Дэвидом Мейсоном, Джейми Глейзбруком и Киллианом Мерфи.

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