Вышел трейлер последнего сезона «Острых козырьков»

Би-би-си опубликовала первый трейлер шестого сезона «Острых козырьков». Точную дату выхода последней части сериала не назвали, но предполагается, что премьера состоится в начале года.
К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм. В апреле прошлого года скончалась Хелен МакКрори, игравшая Полли Грей.
Съемки шестого сезона стартовали в январе прошлого года, тогда же сценарист Стивен Найт заявил, что он станет последним в проекте. Полноценно история закончится полнометражным фильмом, который заменит седьмой сезон «Острых козырьков».
Финал сериала снял режиссер Энтони Берн. Ник Годинг выступил продюсером наряду с Мандабах, Дэвидом Мейсоном, Джейми Глейзбруком и Киллианом Мерфи.