Вышел трейлер последнего сезона «Острых козырьков»

Би-би-си опубликовала первый трейлер шестого сезона «Острых козырьков». Точную дату выхода последней части сериала не назвали, но предполагается, что премьера состоится в начале года.

К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм. В апреле прошлого года скончалась Хелен МакКрори, игравшая Полли Грей.