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«Бэмби» — общественное достояние, игровая зависимость — болезнь и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:36

В новогоднюю ночь команда хакеров Universal атаковала сайты ФСБ и Минюста, чтобы те прекратили пытки в колониях подконтрольной им ФСИН. Они назвали это последним предупреждением.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить «доводы» активистов из Новосибирска, требующих отменить концерт Тилля Линдеманна. Они называют творчество артиста посяганием «на общественную нравственность, наши традиции» и «историческую правду».

За последние сутки в России выявили 19 751 случай коронавируса. Это минимальный показатель с 22 сентября.

В возрасте 99 лет умерла американская актриса и обладательница шести премий «Эмми» Бетти Уайт. Она не дожила до своего столетия чуть меньше трех недель.

ВОЗ включила в новую Международную классификацию болезней зависимость от видеоигр. Если человек меняет приоритеты в пользу игры и теряет способность контролировать время, проведенное в ней, то у него могут диагностировать игровое расстройство.

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею не пустили в самолет из канадского Калгари во Франкфурт. Они отказывались надеть маски, чешские спортсмены пронесли с собой пиво, а тренер российской команды курил в трапе.

1 января повесть Алана Милна «Винни-Пух» и книга Феликса Зальтена «Бэмби» стали общественным достоянием. Также общедоступными стали немые фильмов и звукозаписи из начала XX века.

В казахстанском городе Таразе сгорела искусственная ель в первые 20 минут нового года. Пока пожарные тушили дерево, горожане фотографировались на фоне огня.

Два жителя Москвы и Краснодарского края стали обладателями 500 млн рублей после участия в новогодней лотерее. Еще 52 россиянина выиграли по миллиону.

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