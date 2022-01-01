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Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса из‑за отсутствия масок и проноса алкоголя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:31

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею не пустили в самолет из канадского Калгари во Франкфурт. Они отказывались надеть маски и пронесли с собой пиво. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», — рассказал агентству знакомый с ситуацией источник.

Также об инциденте в твиттере сообщила журналистка шведского канала SVT Мари Леманн. Она отметила, что далеко не все российские и чешские хоккеисты «вели себя плохо».

26 декабря в Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею, но вскоре был отменен из‑за распространения коронавируса среди участников соревнований. Положительным тест оказался и у российского нападающего Матвея Мичкова.

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