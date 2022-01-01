Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса из‑за отсутствия масок и проноса алкоголя

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею не пустили в самолет из канадского Калгари во Франкфурт. Они отказывались надеть маски и пронесли с собой пиво. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», — рассказал агентству знакомый с ситуацией источник.

Также об инциденте в твиттере сообщила журналистка шведского канала SVT Мари Леманн. Она отметила, что далеко не все российские и чешские хоккеисты «вели себя плохо».