Глава СК поручил проверить жалобы активистов с требованием запретить концерт Тилля Линдеманна

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обращение активистов из Новосибирска, которые требуют отменить намеченный на 26 января концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Запись об этом появилась на сайте ведомства.

Авторы обращения попросили депутатов обратиться в СК и помочь им в противодействии «антикультурным явлениям». Они подчеркивают, что Линдеманн «несколько раз имел проблемы с законом в России из‑за своих скандальных песен и клипов».

Активисты выразили солидарность с заявлением Бастрыкина о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты», и с тем, что ей необходимо дать отпор.

Обращение написал Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, обратила внимание «Медиазона»*. По мнению его членов, творчество Линдеманна посягает «на общественную нравственность, наши традиции» и «историческую правду».

«Нам как родителям очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льется со всех щелей — телевидения, интернета», — считают активисты.

В ответ Бастрыкин поручил главе новосибирского управления СК «организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить».

*«Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.