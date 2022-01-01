Умерла актриса Бетти Уайт. В январе ей бы исполнилось 100 лет

31 декабря в возрасте 99 лет умерла американская актриса и обладательница шести премий «Эмми» Бетти Уайт, сообщает Variety. 17 января ей бы исполнилось 100 лет.
Агент и близкий друг актрисы Джефф Витжас заявил, что Уйат не болела коронавирусом и соблюдала меры предосторожности. Она также не имела заболеваний, который могли бы привести к смерти.
Журнал People поместил Уайт на обложку своего декабрьского выпуска. По этому поводу актриса написала у себя в твиттере о приближающемся юбилее.
«Мне очень повезло, что у меня такое хорошее здоровье, и я чувствую себя так хорошо в этом возрасте», — сказала Уайт в интервью журналу. Последние два года она провела дома со своими многочисленными домашними животными.
«Хотя Бетти должно было исполниться 100 лет, я думал, что она будет жить вечно. Мне будет ужасно не хватать ее. Я не думаю, что Бетти боялась ухода из жизни, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем Алленом Лудденом. Она верила, что будет с ним снова», — сказал Витжас изданию.
Уайт начала свою карьеру на телевидении в 1939 году в сериале «Веселая вдова». Больше всего она известна по телесериалу «Золотые девочки», выходивший на NBC в 1985–1992 годах. Уайт продолжала работу в медиа до 2019 года.