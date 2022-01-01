Умерла актриса Бетти Уайт. В январе ей бы исполнилось 100 лет

31 декабря в возрасте 99 лет умерла американская актриса и обладательница шести премий «Эмми» Бетти Уайт, сообщает Variety. 17 января ей бы исполнилось 100 лет.

Агент и близкий друг актрисы Джефф Витжас заявил, что Уйат не болела коронавирусом и соблюдала меры предосторожности. Она также не имела заболеваний, который могли бы привести к смерти.

Журнал People поместил Уайт на обложку своего декабрьского выпуска. По этому поводу актриса написала у себя в твиттере о приближающемся юбилее.