Фильм «Отец» получил государственную премию за лучший иностранный фильм в Китае

Драма «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила китайскую государственную премию «Золотой петух» за лучший иностранный фильм. Об этом сообщает Variety.

Картина обошла анимационный фильм «Легенда о волках», фильм о Второй мировой войне «Уроки фарси», итальянскую картину «Пиноккио» и тайскую киноленту «Счастливого старого года».

Номинантов на премию отбирали из фильмов, которые показывали в Китае в период с 1 июля 2020 года по 15 июля 2021 года. «Отец» собрал в прокате 4,14 млн долларов — почти в два раза больше, чем в США (2,12 млн долларов).

Власти Пекина надеются, что «Золотой петух» сможет превзойти и посоперничать с премией Тайбэйского кинофестиваля «Золотая лошадь».