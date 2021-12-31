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Американка обнаружила у себя ковид посреди перелета. Она изолировалась в туалете на пять часов

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:34

Мариса Фотиео из Мичигана обнаружила у себя коронавирус прямо посреди перелета. Она закрылась в туалете самолета авиакомпании IcelandAir, чтобы никого не заразить, — ей пришлось провести там 5 часов, пишет телесеть NBC News.

Фотиео летела из Чикаго в Рейкьявик на рождественские каникулы. В поездку она взяла несколько экспресс-тестов на COVID-19, чтобы проводить их в случае ухудшения самочувствия.

На полпути, пролетая уже где‑то над Атлантическим океаном, девушка почувствовала боль в горле и решила сделать тест. Для этого она ушла в уборную и, подождав несколько секунд, обнаружила две линии, которые обозначают положительный результат. Тогда она поняла, что не хочет покидать туалет до самого приземления.

«В полете 150 человек, и мой самый большой страх заключался в том, чтобы заразить их», — сказала Мариса Фотиео.

По оценкам Фотиео, она провела в уборной около пяти часов, и «это был сумасшедший опыт». Девушка отметила, что выдержать оставшуюся часть полета в замкнутом пространстве ей помогла бортпроводница Рокки.

«Она следила за тем, чтобы у меня было все необходимое на протяжении всех пяти часов, от еды до напитков, постоянно навещала меня и успокаивала, что все будет хорошо», — поделилась Фотиео.

О своем необычном путешествии американка рассказала в тиктоке. Ее ролик набрал уже более 4,4 млн просмотров.

@marisaefotieo Shout out to @Icelandair for my VIP quarantine quarters.. #luxuryliving #imsolucky #covid #vaccinated #fyp #viralvideotiktok #quarantine ♬ I'm So Lucky Lucky - Grandzz

Перед выходом из самолета Рокки дала Марисе свой номер, а позже прислала девушке букет и небольшую елку с гирляндой, чтобы она не расстраивалась из‑за нарушенных планов на Рождество. После прибытия в Исландию девушку поместили на карантин в отеле. О своих развлечениях в изоляции она также рассказывает в тиктоке.

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