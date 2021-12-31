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«Одноклассники» запустили дипфейк-сервис для новогодних поздравлений

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:45

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис для создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии дипфейк и нейросетей. Об этом сообщает ТАСС.

Технология синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, позволит пользователям соцсети поздравить друг друга с Новым годом в праздничном образе.

В компании рассказали, что для того, чтобы создать анимацию, пользователям нужно открыть мини-приложение, загрузить в него фотографию и выбрать понравившуюся анимацию из списка. После этого нейросети за несколько минут интегрируют лицо пользователя в анимацию и покажут результат в виде готовой гифки.

«Одноклассники» не будут хранить изначально загруженные фотографии. Они будут удаляться сразу после выхода из мини-приложения.

В течение года компания планирует расширить возможности сервиса, а также интегрировать его в разные механики и продукты соцсети. Среди них — стикеры, фото профиля, рамки, персональные поздравительные ролики и многое другое.

В настоящее время сервис «Новый образ» доступен только в десктопной версии соцсети. В дальнейшем технология появится в мобильных приложениях на Android и iOS.

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ИТАР-ТАСС
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