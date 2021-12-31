Старший брат патриарха Кирилла, протоиерей Николай Гундяев, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Причиной смерти стали осложнения после тяжелой продолжительной болезни. Похороны пройдут 2 января на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. К 23 годам он окончил духовную семинарию, а спустя еще четыре года — духовную академию. С 1975 по 2004 год он преподавал в академии патрологию.

С мая 1977 года Николай Гундяев был почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора в Ленинграде, а в 1980-х — ректором Ленинградской духовной академии. Также протоиерей был секретарем Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, а также заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.