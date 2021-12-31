Умер российский режиссер Владимир Гориккер

В возрасте 96 лет умер советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер. Об этом рассказал его сын Владимир Смелков в фейсбуке.

О причинах смерти не сообщается.

«Мы были единым целым. Папа всегда был мне и папой, и мамой. Он все умел превратить в веселую игру или квест, даже если речь шла о его здоровье. Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть ее в его фильмах», — рассказал Смелков.

По его словам, опытные и молодые кинематографисты мечтали поработать с Гориккером даже в его 96 лет. «Не было ни дня, чтобы кто‑нибудь не сказал как обожает Владимира Михайловича. Это чувство всегда было взаимным. Папа искренне любил людей и свою профессию. Каждый его день проходил в какой‑то удивительной гармонии», — добавил Смелков.

Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 году в Москве. В 1953 году с отличием окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он руководил постановками в театрах оперы и балеты Одессы и Киева. На сценах этих театров он поставил оперы «Риголетто», «Садко», «Севильский цирюльник», «Руслан и Людмила», «Богдан Хмельницкий», «Пан Коцький», «Коза-дереза» и «Зима и весна».

Гориккер около 25 лет проработал в штате киностудии имени Горького, став художественный руководителем студии «Кино и музыка». Режиссер принимал участие в создании фильмов «Борис Годунов» и «Джульетта и Ромео».