За последние сутки в России выявили 20 638 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 435 меньше, чем вчера.
Число заболевших в Москве увеличилось с 2661 до 2739. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Челябинская и Иркутская области, а также Краснодарский, Пермский, Красноярский, Алтайский и Приморский края.
За сутки умерли 912 человек – это минимальный показатель с 5 октября. Тогда было зарегистрировано 895 летальных исходов. За все время умерли 308 860 пациентов.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 499 982. Выздоровели 40 692 человека, за весь период — 9 463 919.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).