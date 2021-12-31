За последние сутки в России выявили 20 638 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 435 меньше, чем вчера.

Число заболевших в Москве увеличилось с 2661 до 2739. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Челябинская и Иркутская области, а также Краснодарский, Пермский, Красноярский, Алтайский и Приморский края.