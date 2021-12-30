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В Москве на время новогодних праздников парковка будет бесплатной

Семён Гудошников
Вчера в 22:38

Во время новогодних праздников — с 31 декабря по 8 января — оставить машину на любой из московских улиц можно будет бесплатно. Об этом говорится в инструкции на сайте городской мэрии.

9 января парковки будут работать по правилам воскресенья — припарковаться получится бесплатно на всех улицах, кроме тех, где повышен тариф, и кроме парковок со шлагбаумом.

А в новогоднюю ночь бесплатным будет и московский общественный транспорт. Об этом напомнил мэр города Сергей Собянин.

Прокатиться, не заплатив, можно будет на МЦК, автобусах, электробусах и трамваях — с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января. Московскими центральными диаметрами можно будет пользоваться до 2.30.

24 декабря городское правительство повысило максимальный дневной тариф парковки в центре с 380 до 450 рублей в час. После этого Москва попала на второе место в мире по стоимости парковки относительно средней зарплаты.

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