В Telegram появились реакции, перевод сообщений и скрытый текст

Telegram выпустил 12-е обновление за год. В новой версии появились реакции на сообщения, перевод текста и много чего еще.

Чтобы отреагировать на сообщение, нужно дважды кликнуть по нему. В группах и каналах этим управляют администраторы, поставить можно эмодзи, выбранные заранее.

Функция перевода сообщений включается в разделе «Язык» в «Настройках». Для перевода нужно нажать на сообщение (или зажать его в iOS), а затем выбрать «Перевести» в появившемся меню.

Также появились скрытые сообщения. Часть сообщения можно сделать невидимой, чтобы спрятать спойлеры. Для этого нужно зажать сообщение, выделить часть текста и применить форматирование «Скрытый». Такой текст не будет видно ни в сообщениях, ни в списке чатов, ни в оповещениях.

Кроме того, Telegram теперь может генерировать QR-коды, выполняющие функцию ссылки на аккаунт. Среди других обновлений — новое меню в десктопной версии.