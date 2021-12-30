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Митя Алешковский покидает руководство фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела»

Семён Гудошников
Вчера в 20:55

Сооснователь фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митя Алешковский объявил в фейсбуке, что уходит с поста директора организаций. С января он перестанет получать зарплату и принимать управленческие решения в фонде, а руководство «Такими делами» передаст через несколько месяцев.

В «Нужна помощь» он останется на общественных началах — в роли учредителя и одного из членов совета организации. Новым директором НКО будет назначена Софья Жукова, все стратегические функции перейдут совету фонда, а контролировать их работу будет попечительский совет.

Из «Таких дел» основатель уходит одновременно с главным редактором Владимиром Шведовым. Но эти события между собой не связаны, отметил Алешковский. Он анонсировал сокращение штата и бюджета издания из‑за отказа от иностранных грантов. На это решили пойти, чтобы не оказаться в списке иноагентов.

Алешковский сказал, что покидает руководство организаций из‑за усталости, выгорания, ненависти, с которой ему приходится сталкиваться в работе, и политики. «Я не могу говорить то, что я думаю, делать то, что я хочу, общаться с людьми, с которыми я хочу, ездить в те страны, в которые я хочу, вернее, я могу, но для меня любое подобное действие становится тяжелым стрессом, потому что я все время думаю, как это действие может отразиться на нашем фонде и его подопечных», — написал он.

Митя Алешковский основал благотворительный фонд «Нужна помощь» в 2013 году, а в мае 2015-го анонсировал запуск СМИ «Такие дела». Издание пишет о проблемах людей с инвалидностью и редкими заболеваниями, о положении медицины, благотворительности и социальной обстановке в стране. Его слоган: «Вернуть человека в журналистику».

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