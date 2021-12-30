Путин подписал закон о внесудебной блокировке контента, оправдывающего терроризм

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать контент, содержащий оправдание терроризма. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов и вступает в силу немедленно.

Блокировать будут ресурсы, которые распространяют ложные сообщения о терактах, материалы запрещенных организаций и публикации, оправдывающие или обосновывающие терроризм.

Кроме того, во внесудебном порядке теперь можно заблокировать сайты, на которых продают поддельные документы, предоставляющие право или освобождающие от обязанностей. Речь в первую очередь о сертификатах вакцинации от коронавируса и о ПЦР-тестах, говорится в пояснительной записке к закону.

Обратиться в РКН с просьбой об ограничении доступа могут Генеральный прокурор или его заместители.

Ранее по закону можно было блокировать ресурсы лишь за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.