В Китае запретили футболистам национальной сборной делать татуировки

Футболистам, выступающим за национальную сборную КНР, запретили делать татуировки. Тем, у кого уже есть тату, посоветовали их удалить. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на Главное управление спорта Китая.

В особых случаях татуировки можно будет закрыть с согласия команды на время тренировок и соревнований. Ранее этого потребовали у национальных звезд, включая защитника Чжан Линпэна.

Прием новых игроков с татуировками в национальную и молодежные команды «строго запрещен». В ведомстве считают, что этот шаг станет «хорошим примером для общества».

Как отмечает Би-би-си, в китайской культуре татуировки воспринимаются как клеймо. В прошлом ими клеймили преступников, и до сих пор они связаны с организованными преступными группами.

С середины 2018 года в Китае принимаются ограничения, чтобы татуировки не появлялись на экране. Были случаи, когда спортсменов и знаменитостей с татуировками или мужскими хвостиками вырезали из эфира, других блюрили.