Красную площадь закроют в новогоднюю ночь из‑за коронавируса

Красную площадь закроют в новогоднюю ночь из‑за пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление московской мэрии.

Доступ прекратится с 17.00 31 декабря. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции добавили, что в местах массовых скоплений граждан планируется проведение контрольно-профилактических мероприятий с участием сотрудников правоохранительных органов, народных дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка.

Особое внимание будет уделено контролю соблюдения миграционного законодательства. К нарушителям будут применять меры, добавили в департаменте.

За последние сутки в России выявили 21 073 случая коронавируса, это на 46 меньше, чем днем ранее. Умерли 926 человек, выздоровели 43 004.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).