«Коммерсант» выпустил итоговый номер газеты с QR-кодами вместо статей

«Коммерсант» выпустил итоговый номер газеты, на страницах которого изображены QR-коды, по которым можно перейти и прочитать материал. Об этом издание сообщило на своем сайте.

«Последний номер в этому году, по последнему писку моды с QR-кодами вместо привычных вам статей. А что за ними скрывается, узнаете, когда возьмете нашу газету в руки и наведете на нее камеру телефона», — написала редакция в своем телеграм-канале.