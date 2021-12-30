«Коммерсант» выпустил итоговый номер газеты с QR-кодами вместо статей

«Коммерсант» выпустил итоговый номер газеты, на страницах которого изображены QR-коды, по которым можно перейти и прочитать материал. Об этом издание сообщило на своем сайте.
«Последний номер в этому году, по последнему писку моды с QR-кодами вместо привычных вам статей. А что за ними скрывается, узнаете, когда возьмете нашу газету в руки и наведете на нее камеру телефона», — написала редакция в своем телеграм-канале.
Судя по фотографии, на следующей странице QR-код на статью еще больше, чем на обложке. «Первый в истории мультимедийный итоговый номер» посвятили изменениям в работе прессы по мере развития технологий, а его слоган гласит: «Не стареем с кодами».
Купить бумажный выпуск газеты можно в киосках или в PDF-формате на сайте «Коммерсанта».