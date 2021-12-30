«Авиапарк» превратил лифт в шкатулку с балериной и музыкой из «Щелкунчика»

В московском «Авиапарке» грузовой лифт на один день превратили в музыкальную шкатулку. Так команда торгового центра поздравила посетителей с наступающим праздником.

В новогодней инсталляции приняли участие несколько танцовщиц, сменяющих друг друга на протяжении дня. После того, как двери лифта открывались, как створки шкатулки, случайный зритель видел балерину.

Посетителям предлагали завести механизм шкатулки, чтобы балерина начала кружиться в такт «Танцу феи Драже» Чайковского — эта музыка у многих ассоциируется с Новым годом. В конце представления им вручали открытки с новогодними пожеланиями.