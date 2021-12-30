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«Авиапарк» превратил лифт в шкатулку с балериной и музыкой из «Щелкунчика»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:17

В московском «Авиапарке» грузовой лифт на один день превратили в музыкальную шкатулку. Так команда торгового центра поздравила посетителей с наступающим праздником.

В новогодней инсталляции приняли участие несколько танцовщиц, сменяющих друг друга на протяжении дня. После того, как двери лифта открывались, как створки шкатулки, случайный зритель видел балерину.

Посетителям предлагали завести механизм шкатулки, чтобы балерина начала кружиться в такт «Танцу феи Драже» Чайковского — эта музыка у многих ассоциируется с Новым годом. В конце представления им вручали открытки с новогодними пожеланиями.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Подготовка лифта к инсталляции проходила поздно ночью. Туда установили крутящийся подиум, повесили театральный занавес и настроили приглушенное освещение.

«На праздничную суету, шум и разнообразие аудиовизуального потока торгового центра захотелось ответить тихим маленьким чудом и сказкой, от которой замираешь. Обернуть людей в подорожник, поцеловать в макушку и напомнить, что волшебство бывает. Отсюда и родилась идея со шкатулкой, которая оживает сразу, как только закрывает свои двери от остального мира, туда, где время течет в слоу-моушен», — рассказала «Афише Daily» арт-директор и сет-дизайнер проекта Арсения Филатова.

В 2019 году команда «Авиапарка» превратила лифт в гостиную Деда Мороза. На стене импровизированной комнаты висела табличка: «Не взрослей — это ловушка!».

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