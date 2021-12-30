Группа ДДТ перевела миллион рублей в пользу благотворительной онлайн-ярмарки на платформе Planeta.ru

Группа ДДТ, собравшая на краудфандинговой платформе Planeta.ru более 22 млн рублей на запись нового альбома, перевела 1 млн из этой суммы в пользу 10 благотворительных фондов, участвующих в онлайн-ярмарке «‎Планета добрых подарков». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Коллектив в равных долях поддержал фонды «Апрель», «Детская больница», «Дети наши», «Мархамат», «Кораблик», AdVita, «Гражданский союз»*, «ТОК», «РЭЙ» и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов».

Общая сумма, которую благодаря поддержке ДДТ получили фонды в рамках акции, составляет около 4 млн рублей. Всего в проекте платформы Planeta.ru участвуют 36 благотворительных организаций.

Ярмарка, как и краудфандинговая кампания ДДТ, завершится 12 января. У нее есть шанс установить абсолютный рекорд по сумме сборов за всю историю краудфандинговой площадки.

*«Гражданский союз» признан Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента.