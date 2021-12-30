Следствие попросило продлить Хованскому запрет определенных действий

Следствие просит продлить блогеру Юрию Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля 2022 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

29 декабря Хованского отпустили из СИЗО. Ему заменили арест на запрет определенных действий. До 8 января блогеру запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00, подходить ближе, чем на 300 метров, к предполагаемому месту преступления (его квартире на Пушкинской, 12, в Петербурге), пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и СМИ. Общение с родственниками судья разрешила.

По словам следователя Олега Синкевича, желание следствия изменить блогеру меру пресечения связано с тем, что Хованский больше не может скрыться из‑за переданного загранпаспорта и ограничений на въезд и выезд из страны из‑за коронавируса.

«Хованский больше не может уничтожить материалы следствия, так как в рамках компьютерной экспертизы они были защищены», — добавил Синкевич.

Юрий Хованский находится в СИЗО с 9 июня. Его задержали по обвинению в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Хованский утверждает, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он говорит, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Сам Нифедов, по данным Baza, по меньшей мере четыре раза менял показания. Причем на втором допросе он заявил, что Хованский исполнил песню в 2013-м, однако в последний раз он окончательно отказался от этой версии, сказав, что композиция прозвучала на конференции в скайпе в августе 2018 года.

Недавно в СМИ появилась информация, что двое из троих свидетелей по делу раньше могли работать оперативниками МВД.

21 декабря Хованский пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в СК в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 26 декабря следствие попросило заменить Юрию Хованскому арест на запрет определенных действий.