Fortnite был недоступен на протяжении нескольких часов из‑за сбоя на серверах Epic Games

Компьютерная игра Fortnite была недоступна на протяжении нескольких часов из‑за сбоя на серверах ее разработчика, компании Epic Games. Об этом сообщало официальное сообщество игры.

Начало неполадок было зафиксировано около 19.00 29 декабря. Пользователи видели сообщение «You don’t have permission to play Fortnite» («Вам не разрешено играть в Fortnite» — англ.) и не могли войти в игровую вселенную.

«Игровые серверы Fortnite в настоящее время отключены», — передала компания в 23.15 29 декабря. The Verge сообщил, что доступ в игру начал восстанавливаться спустя примерно полчаса после сообщения.

В 2.51 30 декабря в блоге появилось заявление разработчика, что сбой устранен, а игроки снова получили возможность авторизоваться на платформе. В Epic Games пообещали «помочь [пользователям] наверстать упущенное время», однако не сообщили подробностей.

The Verge пишет, что сбой на серверах компании затронул и магазин игр Epic Games Store, юзеры испытывали проблемы с входом. Однако затем проблема была устранена.