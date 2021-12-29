ФСБ завела дело на мужчину, который не сообщил о постах знакомого c оправданием теракта во Франции

Управление ФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело против местного жителя, который во время допроса не сообщил полицейским о записях своего знакомого в соцсетях с оправданием теракта во Франции. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, в октябре 2020 года житель Республики Коми выложил на своей странице во «ВКонтакте» посты с положительной оценкой действий террориста, убившего учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорионе.

В октябре 2021-го мужчина рассказал об этом знакомому, а тот, как пишет агентство, умышленно умолчал о постах на допросе в ноябре. Теперь мужчине грозит штраф до 100 тыс. рублей или лишение свободы до года по уголовной статье «Несообщение о преступлении».

ТАСС добавляет, что автора постов, гражданина одной из стран Средней Азии задержали в Москве и перевезли в Сыктывкар, оттуда его направили во Владимирскую область для проведения следственных действий. Сейчас он находится в СИЗО, уточнил источник агентства.

29 декабря 17-летнему подростку из Омской области предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Следствие утверждает, что он в комментариях оправдывал действия террориста по отношению к учителю.

В прошлом году недалеко от Парижа 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.