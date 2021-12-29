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В 2021 году инфляция в России достигла 8,39%. Это максимальный показатель с 2015 года

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:56

Годовая инфляция в России достигла 8,39%, следует из предварительных данных Росстата. Это максимальный показатель с 2015 года, отметил «Интерфакс».

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года ― 108,39%», ― передает Росстат. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре ведомство представит 12 января.

В 2020 году годовая инфляция составила 4,91%, в 2019-м — 3%, а шесть лет назад показатель был рекордным — 12,9%.

Продовольственные товары за год подорожали на 10,62% (в 2020-м — 6,69%), непродовольственные — на 8,58%, а рост цен на услуги достиг 4,98%.

17 декабря Центробанк резко повысил ключевую ставку до максимального значения с 2017 года — с 7,5 до 8,5% годовых. Решение объяснили тем, что инфляция превысила значения, прогнозируемые в октябре.

ЦБ видит инфляцию в 2022 году на уровне 4-4,5%. В правительстве прогнозируют 4%.

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