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Хованский вышел из СИЗО, Запад вступился за «Мемориал»* и другие новости дня
20:35 дайджест
В Казахстане полностью отменили смертную казнь 18:36
CherryX/Wikimedia Commons
ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала»* 18:01
Хованского отпустили из СИЗО. Ему заменили арест на запрет определенных действий 17:47
Отца Ивана Жданова снова отправили в СИЗО 17:30
У «Матрицы: Воскрешение» не предполагается ни продолжения, ни приквела 17:29
Netflix выпустит подкаст о съемках «Не смотрите наверх». В записи примут участие Ди Каприо и Лоуренс 17:08
Посмотрите, чьи посты в 2021 году собрали больше всего лайков в инстаграме. В лидерах топа — Роналду 16:29
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Инсу Ландер обвинили в содействии терроризму из‑за личных сообщений восьмилетней давности 16:25
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Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы 13:59
Прилучный и Розанова определят, кому в ад, а кому в рай. Это новый эксклюзивный сериал на Okko 13:38
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Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»* 12:35
«мемы про котов (по ржать)»/«ВКонтакте»
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США и Евросоюз осудили ликвидацию «Международного Мемориала»* 11:50
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Дайджест

Хованский вышел из СИЗО, Запад вступился за «Мемориал»* и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:35

Суд освободил Юрия Хованского из СИЗО. По просьбе следствия ему сменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы, объяснив это необходимостью проведения финансовой экспертизы. Также в изолятор снова отправили Юрия Жданова — за нарушение условий подписки о невыезде, назначенной ему 19 декабря.

Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*. Накануне была ликвидирована его головная организация — «Международный Мемориал»*. В их защиту выступили США и Евросоюз, а ЕСПЧ потребовал приостановить ликвидацию.

«Медиазона»** выяснила, за что на Инсу Ландер завели дело о содействии терроризму. Обвинение строится на нескольких сообщениях от 2014 года из «ВКонтакте», в которых блогер обсуждает с другом ислам.

Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О гражданстве РФ». У иностранцев, осужденных за организацию митингов или госизмену, предлагается отнимать гражданство, а для более 20 категорий лиц — упростить его получение.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил, что в будущем в России могут вернуть смертную казнь. Бессрочный мораторий на ее применение он считает уступкой ценностям, которые не свойственны национальному сознанию. Тем временем в Казахстане смертную казнь полностью отменили.

Каждый одиннадцатый россиянин не любит или даже ненавидит Новый год. Среди причин называют очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщую суету и нетрезвых людей на улицах.

Ролик с котом Бендером, картинки «Вы продоете рыбов?» и «А ловко ты это придумал» возглавили рейтинг самых популярных мемов по версии «ВКонтакте». Еще одна троица — посты от Криштиану Роналду, Арианы Гранде и Кайли Дженнер — вошла в топ-10 самых залайканных в инстаграме.

Подтвердились слухи о том, что Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера» лишь на архивных кадрах. Об этом написало издание The Independent, которое посетило предпросмотр выпуска.

Вышел новый тизер четвертого сезона сериала «Убивая Еву». В нем Вилланель в образе клоуна на кого‑то нападает, а Ева размахивает топором.

7 января Netflix выпустит подкаст о создании фильма «Не смотрите наверх» Адама МакКея. В записи примет участие весь актерский состав, в том числе Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Киану Ривз предположил, что Лана Вачовски не собирается снимать сиквел «Матрицы: Воскрешение». Это подтвердил продюсер фильма: «Мы не думаем о приквеле. Мы не планируем продолжения. У нас нет дальнейшей трилогии».

* Международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО — иностранными агентами.

** «Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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