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РКН: Google, Apple и Meta игнорируют требование открыть офисы в России с 1 января

Рустам Абдуллин
Вчера в 20:59

Крупные зарубежные IT-компании все еще не открыли офисы в России, как того требует закон о «приземлении», вступающий в силу 1 января. Об этом в Роскомнадзоре сообщили «Известиям».

Новые требования обязаны исполнить Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd, Discord, Pinterest и Twitch. Cписок регулятор опубликовал в конце ноября.

Помимо открытия представительств, перечисленные компании должны зарегистрировать личные кабинеты на сайте РКН и разместить на своих платформах формы обратной связи для российских пользователей и организаций.

Однако в ведомстве отметили, что после 1 января не будут моментально применять ограничительные меры, а лишь «задумаются об их принятии», «решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией».

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции — запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом будут задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.

Закон, обязывающий иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать филиалы в России с 1 января, приняли в июне депутаты Госдумы.

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