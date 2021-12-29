Отца Ивана Жданова снова отправили в СИЗО

Юрия Жданова задержали и отправили в СИЗО за нарушение условий подписки о невыезде и надлежащем поведении. О повторном аресте сообщил в инстаграме его сын Иван.

«Комментариев не будет. Как только будет понимание, как ему можно написать, напишу», — добавил Жданов-младший. Других подробностей политик не привел.

19 декабря 67-летнего Юрия Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и судебном подлоге.

По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Юрий Жданов рекомендовал выделить местной жительнице, депутату Искательского поселкового совета, квартиру по договору социального найма. Однако позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

Сын Юрия Жданова Иван связывает уголовное преследование отца с собственной политической деятельностью. Сам Иван Жданов является фигурантом нескольких уголовных дел и находится в международном розыске.