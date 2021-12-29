Путин предложил увеличить список преступлений, которые влекут прекращение гражданства РФ

Владимир Путин внес в Государственную думу проект федерального закона «О гражданстве РФ». Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В законопроекте предлагается расширить число преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства. На этом основании потерять гражданство РФ может только тот, кто приобрел его ранее, то есть иностранец.

Сейчас к таким преступлениям относятся лишь те, что связаны с терроризмом или призывами к нему в интернете. Их предлагается дополнить преступлениями против государства, включая госизмену или организацию массовых беспорядков, и нарушениями по наркотическим статьям — производство или сбыт наркотиков, а также их приобретение и хранение в особо крупном размере.

Еще два основания для прекращения гражданства остаются прежними — добровольное решение гражданина или его родителей или опекунов, если речь о несовершеннолетнем, а также факт того, что иностранец использовал поддельные документы при получении гражданства РФ.

В пояснительной записке к проекту сказано, что «вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства».

Законопроект также упрощает получение российского гражданства для более чем 20 категорий лиц. В их числе бывшие граждане СССР, их дети, участники соответствующей государственной программы и лица, у которых в России живут близкие родственники.

«Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства РФ без прохождения процедуры признания их носителями русского языка», — сказано в пояснительной записке.

Иностранцы, вступающие в браки с россиянами, смогут рассчитывать на упрощенное получение гражданства лишь при наличии в этом браке общего ребенка. Такую меру вводят, чтобы исключить использование фиктивных браков для получения гражданства.

Президент, согласно документу, получит дополнительные полномочия для определения категорий лиц, которым могут предоставить гражданство в упрощенном порядке. Он сможет делать это не только в гуманитарных, но и в любых иных целях, сказано в проекте закона.