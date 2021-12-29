Аниматор «Акиры» спрятал жалобу на тяжелую работу прямо в аниме. Зрители нашли его послание

До 28 декабря в Японии бесплатно показывали аниме «Акира» на ютьюбе. Пользователь твиттера рассказал об одной детали, которую раньше в картине 1988 года никто не замечал.

На 38-й минуте в кадре появляется медицинское оборудование, на котором висит табличка с непонятными словами. На первый взгляд кажется, что это английский язык, но на самом деле это послание на японском языке, написанное латинскими буквами.

Оно гласит: «Зачем заполнять так много? Брось! Этого достаточно».