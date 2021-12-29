Аниматор «Акиры» спрятал жалобу на тяжелую работу прямо в аниме. Зрители нашли его послание

До 28 декабря в Японии бесплатно показывали аниме «Акира» на ютьюбе. Пользователь твиттера рассказал об одной детали, которую раньше в картине 1988 года никто не замечал.
На 38-й минуте в кадре появляется медицинское оборудование, на котором висит табличка с непонятными словами. На первый взгляд кажется, что это английский язык, но на самом деле это послание на японском языке, написанное латинскими буквами.
Оно гласит: «Зачем заполнять так много? Брось! Этого достаточно».
Журналист Kotaku Брайан Эшкрафт отметил, что впервые узнал об этой пасхалке. Он предположил, что так безымянный аниматор хотел выпустить пар во время кропотливой и трудоемкой работы.
«Количество деталей в каждом кадре ошеломляет. Несомненно, на проработку мира создателям фильма понадобилось немало времени, усилий и энергии», — пишет он и задается вопросом, сколько еще в «Акире» можно найти скрытых деталей.
Манга «Акира» дебютировала в 1982 году и выпускалась до 1990 года. В 1988 году вышел одноименный анимационный фильм, написанный и снятый Кацухиро Отомо. Впоследствии «Акира» стала культовым произведением.
Акира — это сверхчеловек, вокруг которого возникает религиозный культ в японском городе будущего Нео-Токио. Там живут люди, пережившие третью мировую войну и ядерную бомбардировку столицы.