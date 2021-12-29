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РЖД запустили поезда из Йошкар-Олы в Петербург после обращения журналистки к Путину

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:34

РЖД запустили беспересадочные поезда из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

«Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву», — рассказал гендир АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») Владимир Пястолов.

По его словам, таким образом жители и гости Йошкар-Олы и Республики Марий Эл смогут удобно, без пересадок добраться до крупнейших городов России.

Поезда будут отправляться в Петербург через день. В пути следования будут предусмотрены остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом и других городах.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналистка газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова задала вопрос о возможности запуска новых поездов из Йошкар-Олы в другие регионы (на тот момент из столицы Марий Эл напрямую можно было добраться только до Москвы). Президент пообещал лично позвонить руководителю РЖД по этому поводу.

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