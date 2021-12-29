Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева, обвиняемого в хищении средств Фонда новых форм развития образования, вечером 28 декабря вернули в СИЗО «Матросская тишина» из гражданской больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по правозащите партии «Новые люди» Александра Хуруджи.

По его словам, предварительной причиной срочного возврата в СИЗО стала необходимость проведения следственных действий по финансовой экспертизе. «Останется ли он в СИЗО либо вернется в больницу для продолжения обследования, пока сказать сложно», — отметил Хуруджи.

22 декабря Зуева перевели в гражданскую больницу для обследования. Такое решение приняли из‑за необходимости срочной корректировки лечения ректора «Шанинки».

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день отправили под домашний арест. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

20 октября адвокат Зуева сообщил, что профессора госпитализировали из‑за проблем с сердцем, а 21 октября мужчине провели экстренную операцию. Позже академики РАН обратились к Владимиру Путину с просьбой отпустить Зуева из СИЗО. Они назвали абсурдными обвинения в адрес Зуева, отмечая, что его многолетний труд, а также безупречная академическая и общественная репутация исключают причастность ректора к «какому‑либо мошенничеству или хищению».

9 декабря президент заявил, что не видит необходимости держать ректора под арестом. 21 декабря суд оставил Зуева в СИЗО до 7 марта.