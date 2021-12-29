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США и Евросоюз осудили ликвидацию «Международного Мемориала»*

Семён Гудошников
Сегодня в 11:50

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают решение Верховного суда России ликвидировать «Международный Мемориал». Об этом пишет «Интерфакс».

Прайс назвал «Мемориал» одной из старейших и наиболее уважаемых российских исторических и правозащитных организаций. Его ликвидация отражает «эру стремительно сокращающегося пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России», добавил представитель Госдепа.

Он призвал Россию «положить конец притеснениям независимых защитников прав человека».

Глубокое сожаление о ликвидации «Международного Мемориала» выразил и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. «Критический взгляд на собственное прошлое имеет существенное значение для здорового развития и прогресса общества. Подавление свобод в конечном итоге ослабит тех, кто этим занимается», — написал он в твиттере.

Ранее решение Верховного суда России осудили генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, а также Министерства иностранных дел Франции и Германии.

Верховный суд постановил ликвидировать «Международный мемориал» 28 декабря. Иск об этом 11 ноября подала Генпрокуратура. Причиной назвали нарушения законодательства об иностранных агентах — некоторые материалы НКО были без соответствующей отметки. В самом правозащитном центре сказали, что исполняли требования закона.

Юристы «Мемориала» заявили, что организация уже давно не выпускала публикации без маркировки, ставя соответствующие метки даже на визитках руководителей. Они отметили, что полученные за нарушения штрафы были оплачены.

29 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск о ликвидации дочерней организации «Международного Мемориала» — правозащитного центра «Мемориал».

*«Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента.

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