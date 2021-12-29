За последние сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 803 меньше, чем вчера.

Первое место по числу заболевших занимает Москва — 1798. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Челябинская и Иркутская области, Пермский и Красноярский края, а также Ростовская область.