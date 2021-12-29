За последние сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 803 меньше, чем вчера.
Первое место по числу заболевших занимает Москва — 1798. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Челябинская и Иркутская области, Пермский и Красноярский края, а также Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 458 271. За сутки умерли 932 человек, за все время — 307 022. Выздоровели 42 776 человек, за весь период — 9 380 223.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 280,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (51,7 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,2 млн).