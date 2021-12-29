Глава Конституционного суда не исключил возвращение в России смертной казни

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил, что в будущем в России могут вернуть смертную казнь. Бессрочный мораторий на ее применение он считает уступкой ценностям, которые не свойственны национальному сознанию. Об этом глава КС написал в своей книге «Конституционное правосудие: Процедура и смысл», обратил внимание «Коммерсант».

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — говорится в книге.

Зорькин ссылается на труды советского и российского правоведа Владика Нерсесянца, который называет смертную казнь за умышленное убийство подтверждением правового принципа в отношении главного запрета права — запрета убивать. Отмену ее Нерсесянц трактует как «уступку твердого и уверенного в себе правопорядка в пользу более мягких общественных нравов» без опасности поставить под сомнения принципы права.

Зорькин из этого делает вывод, что вопрос о применении смертной казни не может быть до конца решен, пока есть умышленные убийства. «Здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства», — пишет он.

Тем не менее председатель КС надеется, что Россия не вернется к применению смертной казни. «Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно», — заявляет он.

Россия ввела мораторий на смертную казнь в 1997 году, когда вступила в Совет Европы. Отмены высшей меры наказания требует протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который при вступлении в Совет необходимо подписать.

В последний раз вопрос о возвращении смертной казни начал обсуждаться российскими депутатами в конце 2019 года, после убийства 9-летней девочки в Саратове. В опросе, проведенном тогда ФОМ, 68% россиян выступили за отмену моратория на смертную казнь для педофилов. В Госдуму неоднократно вносился проект закона о возвращении высшей меры наказания для таких преступников, но достаточной поддержки депутатов он не находил.