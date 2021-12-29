Опрос: каждый одиннадцатый россиянин ненавидит Новый год

Каждый одиннадцатый россиянин не любит или даже ненавидит Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты аналитики сервиса Superjob.

«Не любят Новый год 6% опрошенных, еще 3% просто ненавидят этот праздник. Причиной столь сильных эмоций нередко называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах», — отмечает Superjob.

Каждый четвертый опрошенный признается, что очень любит Новый год. Среди причин — новогодние традиции наряжать елку, встречаться с близкими и смотреть новогодние фильмы. 31% респондентов сообщили, что любят праздничные дни, но без фанатизма, а 32% относятся к Новому году спокойно, они не ждут чудес и просто наслаждаются общением с близкими и отдыхают.

Больше всех праздник любят замужние женщины (42%), а не любят или даже ненавидят одинокие мужчины (13 и 5%). Одинокие женщины тоже нередко негативно реагируют на Новый год — 7% из них не любит его, а 4% ненавидит.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в период с 21 по 27 декабря.