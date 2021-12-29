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Опрос: каждый одиннадцатый россиянин ненавидит Новый год

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:37

Каждый одиннадцатый россиянин не любит или даже ненавидит Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты аналитики сервиса Superjob.

«Не любят Новый год 6% опрошенных, еще 3% просто ненавидят этот праздник. Причиной столь сильных эмоций нередко называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах», — отмечает Superjob.

Каждый четвертый опрошенный признается, что очень любит Новый год. Среди причин — новогодние традиции наряжать елку, встречаться с близкими и смотреть новогодние фильмы. 31% респондентов сообщили, что любят праздничные дни, но без фанатизма, а 32% относятся к Новому году спокойно, они не ждут чудес и просто наслаждаются общением с близкими и отдыхают.

Больше всех праздник любят замужние женщины (42%), а не любят или даже ненавидят одинокие мужчины (13 и 5%). Одинокие женщины тоже нередко негативно реагируют на Новый год — 7% из них не любит его, а 4% ненавидит.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в период с 21 по 27 декабря.

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