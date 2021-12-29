Вышел новый тизер финального сезона «Убивая Еву»

В сети появился новый тизер финального, четвертого сезона драмы «Убивая Еву». Премьера сериала состоится 27 февраля 2022 года.
В ролике Вилланель в образе клоуна нападает на кого‑то, Ева размахивает топором и оказывается на сцене театра, а Каролин плюется.
«Вы когда‑нибудь думали, что могло бы произойти, если бы мы не сделали то, что сделали? Такие люди, как мы, не созданы для счастливой жизни или счастливого конца», — говорит за кадром Каролин Мартенс.
Сериал «Убивая Еву» основывается на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланелль. В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер.
Главным сценаристом выступила Лаура Нил, известная по сериалам «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник». Она заменила Сюзанн Хиткот, которая занималась адаптацией книги в третьем сезоне.