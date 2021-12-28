Газпром представил концепцию еще одного небоскреба рядом с «Лахта-центром»

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов», — заявили в Газпроме.

Высота здания должна составить 555 метров (108 уровней), а площадь — около 179 тыс. квадратных метров. В трехэтажном стилобате разместят служебные помещения и автостоянку, а на самом верхнем уровне (на высоте 435 метров) — обзорную галерею.

Вместо обычного центрального ядра жесткости в здании хотят применить инновационную диагональную схему. Спиральные ребра должны будут «рассеивать» ветровые нагрузки, а для поддержки открытых шахт панорамных лифтов планируют использовать легкую раму.

В Газпроме считают, что все три небоскреба — новая высотка, уже построенный «Лахта-центр» и проектируемая вторая башня — будут находиться в диалоге и сформируют ансамбль.

«Архитектурные ансамбли — характерная черта Санкт-Петербурга со времени его основания. В продолжение этой градостроительной традиции на побережье Финского залива сегодня создается современный архитектурный ансамбль, который открывает Санкт-Петербург c моря», — заявили в корпорации.

Строительство первого небоскреба «Лахта-центра» было завершено в 2021 году. Его высота составила 462 метра.

Концепцию второй башни Газпром представил в мае 2021 года. Предполагается, что ее высота достигнет 703 метров — по этому показателю она будет вторым зданием в мире после небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае.