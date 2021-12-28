Владимир Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина

Президент России Владимир Путин снял с должности замдиректора ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Причины отставки не уточняются.

Анатолий Якунин был одним из пяти заместителей главы ФСИН. Генерал-лейтенант был назначен на эту должность в августе 2020 года. До этого он руководил Главным управлением МВД по Москве (с 2012 по 2016 год), а затем — Оперативным управлением МВД России (с 2016 по 2019 год).

В конце ноября Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова и назначил на его пост Аркадия Гостева, который ранее был заместителем главы МВД. Источник «Интерфакса» сообщал, что отставка Калашникова связана со случаями насилия в колониях Саратовской области и других регионов.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать кадры с пытками заключенных в российских местах лишения свободы. В частности, в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел 17 уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В том числе глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.

20 декабря в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказание за пытки. В случае принятия он позволит наказывать не только следователей и дознавателей, но и сотрудников ФСИН. А максимальное наказание за пытки увеличится до 12 лет лишения свободы. Правозащитники раскритиковали законопроект, потребовав выделить пытки в отдельный состав преступления.