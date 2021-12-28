Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»*. Защита заявила, что будет обжаловать это решение.

Член СПЧ Александр Брод считает, что работа «Международного Мемориала» должна быть продолжена. Мнение прокуратуры, что организация «спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР», он назвал преувеличенным и необоснованным.

Россия намерена подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года. В правительстве считают, что условия для соревнований есть на Дальнем Востоке и в Сочи, который принимал зимние Игры.

Валерия Рашкина оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года. Все из‑за того, что депутат отказался проходить медосвидетельствование, когда его поймали с тушей лося.

Центр исследования коррупции и организованной преступности назвал Александра Лукашенко коррупционером года. Впервые за десятилетие вручения «награды» жюри проголосовало единогласно.

Половина россиян считает, что артистам в творчестве стоит избегать тем насилия, суицида, наркотиков и алкоголя, выяснил «Левада-центр»*. 35% думают, что артистам лучше не трогать тему секса.

Минприроды планирует нанимать казаков для охраны лесов. А в составе Росгвардии появится первый казачий батальон.

В московском районе Сокол установят памятник Фиделю Кастро. В самой Кубе ставить скульптуры революционеру запрещено, чтобы избежать проявлений культа личности.

После появления мишленовских ресторанов спрос на гастротуры в Москву значительно вырос, сообщили в мэрии. Увеличилось количество запросов от иностранцев, в том числе из арабских стран.

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом всех времен по версии Globe Soccer Awards. Игроком года назван Килиан Мбаппе.

Леонид Парфенов опубликовал новую серию «Нмдни» — она посвящена 2021 году. В выпуске — сопротивление QR-кодам, пополнение в рядах иноагентов, бум NFT, новый альбом Оксимирона и еще 30 заметных тем.

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк обсуждает с Netflix съемки не только второго, но и третьего сезона шоу. Когда решение примут, пока неизвестно.

Сервис Fandango назвал сиквел «Черной Пантеры» самым ожидаемым фильмом 2022 года. В рейтинг также попали «Человек-паук: Через вселенные», «Бэтмен» и «Тор: Любовь и гром».

Netflix показал первый тизер научно-фантастического фильма «Bigbug» о роботах-помощниках. Картина выйдет на стрим-сервисе 11 февраля.

* «Международный мемориал» и «Левада-центр» признаны НКО — иностранными агентами.