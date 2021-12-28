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Умер Гришка Богданофф — один из двух братьев-близнецов, которые прославились как шоумены и лжеученые

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

В парижском госпитале в возрасте 72 лет умер один из двух братьев-близнецов Богданофф, Гришка. Об этом сообщает France 24. Причины смерти не уточняются.

Настоящие имена братьев — Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Они родились в 1949 году в семье русского художника Юрия Богданова, который был пригнан на принудительные работы в Германию во время Второй мировой, и австрийской аристократки Марии Коловрат-Краковской.

Известность близнецам принесла работа на французском телевидении. В конце 1970-х — 1980-х годах они вели несколько научно-популярных передач, включая «Время X», «Четвертое измерение» и «2002: Одиссея будущего». Многие их выступления подвергались критике со стороны ученых как псевдонаучные. Такие же мнения высказывались по поводу их научно-популярных книг.

В конце 1990-х у братьев начали замечать изменения во внешности. Близнецов подозревали в злоупотреблении пластическими операциями, но сами они это отрицали. По другой версии, у них может быть акромегалия — заболевание, вызывающее увеличение кистей и черепа.

Также в 90-х братья защитили докторские диссертации. Однако в 2010-м Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции признал, что в работах Игоря и Гришки нет ничего ценного для науки.

Подробности по теме
Кто такие братья Богданофф: история странных и анекдотичных лжеученых и шоуменов
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