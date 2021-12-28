Новым гендиректором Okko станет Сергей Шишкин, замглавы «Сберинтертеймента»

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Максим Евдокимов покидает компанию. Руководить сервисом в должности управляющего директора будет Сергей Шишкин, замгендиректора «Сберинтертеймента». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Okko. Представители компании подтвердили смену руководства «Афише Daily».

Шишкин при этом не уйдет с поста в «Сберинтертейменте», но будет совмещать две должности. С января 2021 года он курирует развитие основных развлекательных активов «Сбера». До этого Шишкин работал в крупнейших медиахолдингах России, в том числе «СТС Медиа», «Видео Интернешнл» и «Газпром-Медиа».

Евдокимов после ухода из Okko намерен заняться собственными проектами. Он был назначен гендиректором онлайн-кинотеатра в январе 2021-го. А ранее руководил дирекцией по развитию экосистемы физических лиц розничного блока «Сбербанка» и возглавлял команду, разработавшую сервис «Сберпрайм».

По данным Okko, под управлением Евдокимова число пользователей онлайн-кинотеатра достигло 4,5 млн, а индекс лояльности клиентов вырос на 35%. При нем компания заключила стратегические контракты и углубила сотрудничество с Первым каналом, компанией Александра Роднянского «Нон-стоп продакшн» и «Союзмультфильмом».