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В московском районе Сокол появится памятник Фиделю Кастро

Семён Гудошников
Сегодня в 18:23

Московские чиновники согласовали установку памятника Фиделю Кастро на площади в районе Сокол, названной в его честь. Об этом рассказали скульпторы, которые занимаются подготовкой проекта, пишет «Наш Север».

Над проектом работают скульпторы из студии имени Митрофана Грекова. По их словам, памятник органично впишется в городскую архитектуру и станет доминантой площади Фиделя Кастро. Как он будет выглядеть, пока неизвестно.

Член правления Российского общества дружбы с Кубой Елена Ложкина заявила, что влияние Фиделя Кастро на Россию растет, поэтому его скульптура станет центром притяжения района. «К такому памятнику никогда не зарастет народная тропа», — считает Ложкина.

В самой Кубе после смерти революционера в 2016 году запретили ставить ему памятники. Так хотел сам Кастро, чтобы избежать любого проявления культа личности. «Как выражение воли и политической этики, которые всегда были присущи Фиделю, запрещается использовать его имя в наименованиях учреждений, площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград, почетных титулов или заслуг», — говорится в тексте закона.

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