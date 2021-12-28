В мэрии сказали о росте спроса на гастротуры в Москву после выхода гида Michelin по городу

После выхода гида Michelin по Москве существенно вырос спрос на гастрономические туры в столицу. Об этом заявила глава городского комитета по туризму Екатерина Проничева, пишет «Интерфакс».

По ее словам, большое количество запросов на поездки в Москву возникло у иностранцев, в том числе гостей из арабских стран. Проничева отметила, что туристы приезжают в город с самыми разными целями — не только гастрономическими, но и ради бизнеса, достопримечательностей, шопинга.

Большую часть турпотока составляют деловые туристы, но и они зачастую планируют посетить рестораны, музеи театры. Средний возраст туристов, приезжающих в Москву, снижается, добавила глава комитета.

За 9 месяцев 2021 года Москву посетило более 15 млн человек, большинство из которых — внутренние туристы. Турпоток в столицу восстановился не полностью, в допандемийном 2019 году город принял 19 млн гостей.

14 октября 2021 года прошла презентация справочника Michelin по Москве. Два московских заведения получили две звезды, а семь — одну. Всего в гид попали 69 ресторанов столицы.