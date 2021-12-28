Лукашенко признан коррупционером года по версии OCCRP

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал президента Беларуси Александра Лукашенко коррупционером года. Об этом говорится на сайте организации.

Впервые за десятилетие вручения «награды» жюри единогласно проголосовало за одного кандидата. В этом году «победителя» выбирала группа из шести ученых и журналистов, исследующих тему коррупции.

Лукашенко в материале OCCRP назвали «последним жестоким диктатором Европы». В организации отметили, что в 2021 году президент Беларуси «направил государственные деньги ряду олигархов, близких его семье», перехватил пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту, «заманил тысячи беженцев к границам ЕС», а также распространял дезинформацию и поддельные лекарства от COVID-19.

В этом году коррупционера года выбирали из рекордных 1167 кандидатов. В список финалистов премии попали свергнутый президент Афганистана Ашраф Гани, сирийский диктатор Башар Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

В прошлом году звание «Коррупционер года» получил президент Бразилии Жаир Болсонару за его роль в распространении коррупции и организованной преступности.